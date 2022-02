George Ezra eerste aangekondigde artiest op jubileumconcert Queen

George Ezra is één van de artiesten die deze zomer zal optreden op het grote concert bij Buckingham Palace voor het 70-jarig jubileum van koningin Elizabeth. De Britse Ezra is de eerste naam die is bekendgemaakt voor het liveconcert op 4 juni.

“Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik onderdeel ben van het Queen’s Platinum Jubilee-concert, wat een ongelofelijke eer om gevraagd te worden”, reageerde de 28-jarige zanger. “Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal op 4 juni te zien.”

Het nieuws is een positieve opsteker voor singer-songwriter Ezra, die dinsdag nog bekendmaakte dat hij was geveld door waterpokken en daarom een aantal optredens moest afzeggen.

Bij de eerdere jubilea van Elizabeth in 2002 en 2012 werden ook al grote concerten met wereldsterren georganiseerd. In 2012 beklommen onder anderen Elton John, Paul McCartney en Ed Sheeran het podium.