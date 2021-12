Hamilton krijgt ridderslag op Windsor Castle

Formule 1-coureur Lewis Hamilton wordt een paar dagen na het mislopen van de wereldtitel op Windsor Castle verwacht. De Brit wordt woensdag tot ridder in de Orde van het Britse Rijk geslagen, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

Dat Hamilton ridder zou worden was al bekend. Het paleis onthulde eind vorig jaar dat de coureur ergens in 2021 zou worden onderscheiden. Hamilton mocht zich al lid in de Orde van het Britse Rijk (MBE) noemen. Die titel kreeg hij nadat hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen werd.

Of koningin Elizabeth Hamilton tot ridder zal slaan is nog niet bekend. Het hof heeft nog niet bekend gemaakt wie de ceremonie zal leiden.

Hamilton liep zondag op een haar na zijn achtste wereldtitel mis. De Nederlander Max Verstappen haalde hem in de laatste ronde van de laatste race van het seizoen in en verzekerde zich zo van zijn eerste wereldkampioenschap. Of hem dat een lintje van koning Willem-Alexander oplevert, is nog niet bekend.