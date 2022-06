Harry en Meghan houden zich op achtergrond bij parade

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zoals gepland geen zichtbare rol gespeeld tijdens Trooping the Colour. De hertog en hertogin van Sussex waren niet te zien in de live-uitzending op televisie. De twee waren echter wel aanwezig, zo is te zien op foto’s die Britse media hebben gepubliceerd.

Harry werd gefotografeerd door de openstaande deuren van Buckingham Palace waar hij zonder zijn militaire uniform een praatje maakte met Edward, de hertog van Kent. Ook Meghan was daarbij aanwezig.

De Sussexes maakten in 2020 kenbaar afstand te willen nemen van het Britse koningshuis, een beslissing die vorig jaar werd bekrachtigd. Harry en Meghan moesten daardoor ook al hun eretitels inleveren. Dat betekende voor de prins dat hij ook zijn militaire titels en de daarbij horende taken kwijtraakte. Harry mag zijn militaire uniform daardoor niet meer dragen.

In 2018 en 2019 maakten Harry en Meghan nog actief deel uit van Trooping the Colour. Ze reden toen mee in een van de koetsen van Buckingham Palace naar Horse Guards Parade. Het duo bekeek de ceremonie nu vanaf een balkon op het plein. Een fotograaf spotte Meghan terwijl ze geanimeerd met de jongste familieleden, Savannah en Isla Phillips en Lena en Mia Tindall, praatte. Zij zijn allen achterkleinkinderen van koningin Elizabeth.