Harry en Meghan willen woning in Californië ‘alweer verkopen’

Nog geen twee jaar geleden kochten prins Harry en zijn vrouw Meghan hun huidige woning in Californië, maar het stel schijnt nu alweer klaar te zijn met het optrekje. Volgens een bron dicht bij het paar gaat het huis binnenkort weer de verkoop in, zo meldt de Britse krant The Mirror.

Anderhalf jaar geleden verhuisden Harry en Meghan naar de woning in Montecito, waar ze omgerekend zo’n 13 miljoen euro voor neerlegden. De verhuizing gebeurde vlak na de geboorte van zoontje Archie en nadat Harry en Meghan hun koninklijke taken op een lager pitje hadden gezet. Afgelopen februari besloten Harry en Meghan zich definitief af te keren van het Britse koninklijk huis.

Momenteel zouden Harry en Meghan op zoek zijn naar een andere woning in Montecito. De locatie bevalt volgens de ingewijde namelijk nog steeds, maar het huis is niet meer wat ze willen. De huidige woning van het stel komt niet op een website van een makelaar te staan: alleen serieuze geïnteresseerden met genoeg geld worden uitgenodigd.