Harry: Invictus Games is geen dagelijkse realiteit, maar opstapje

De Invictus Games kan voor de veteranen die meedoen een opstapje zijn om hun leven op een goede manier te veranderen. Dat zei prins Harry, die het evenement bedacht, in gesprek met Saïda Maggé op NPO 2.

Harry en zijn vrouw Meghan zijn momenteel in Den Haag voor het sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewonde militairen. “De wereld die ze hier ervaren is geen realiteit”, aldus Harry. “Maar het kan een opstapje zijn om hun leven te veranderen.” De zoon van prins Charles is diep ontroerd als hij atleten ziet die voor de ogen van hun familie over de finishlijn komen: “Zo’n ervaring kan hun leven veranderen.”

De initiatiefnemer vindt de sfeer in Den Haag geweldig, vertelde hij: “Iedereen heeft twee jaar moeten wachten, je merkt dat iedereen er zin in heeft.” Harry had echter geen verwachtingen over hoe de week zou verlopen. “Ik wil hier vooral zijn, ik wil deelnemers en familieleden spreken. Als ik hen zie lachen, is deze week voor mij geslaagd.”