Heel Verenigd Koninkrijk in het teken van uitvaart Elizabeth

Hoewel de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth maandag in Londen is, wordt de vorstin die dag in het hele Verenigd Koninkrijk herdacht. De uitvaart wordt op verschillende grote schermen in diverse steden getoond.

In de kathedralen van als Manchester en Norwich is een livestream van de dienst te zien bij een kathedraal. Ook in Leeds, Newcastle, Edinburgh in Schotland en de Noord-Ierse plaats Coleraine is de uitvaart op een groot scherm te volgen.

Britten kunnen de dienst ook op televisie volgen. Onder meer de BBC en ITV doen live verslag. Nederlandse televisiekijkers kunnen NPO 1 en RTL Z aanzetten.