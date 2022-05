Hertogin Camilla voor 75e verjaardag in Britse Vogue

Camilla staat deze zomer in het Britse modeblad Vogue. De hertogin van Cornwall viert op 17 juli haar 75e verjaardag en daarom heeft ze een speciale fotoserie in het tijdschrift gekregen, zo meldt de Britse krant The Daily Mail.

De fotoshoot vond vorige week plaats, schrijft de krant. Verscheidene mensen van het prestigieuze blad en van het Britse hof werden met elkaar gezien, maar moeten wel hun mond houden over de samenwerking.

Een van hen heeft dat echter niet gedaan en heeft volgens The Daily Mail enkele details vrijgegeven. “Er zijn al maanden gesprekken aan de gang, dus dit zit al een hele tijd in de pijplijn. Over de timing is goed nagedacht en haar 75e verjaardag voelde als het juiste moment”, zegt de bron tegen de krant.