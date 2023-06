Koning Charles geeft onderkomen in Wales op

Koning Charles heeft zijn woning in Wales opgegeven. Volgens de Britse krant The Telegraph heeft de koning dat besluit genomen omdat hij de kosten van de meerdere woningen die hij bezit wil verlagen.

De koning bezit het onderkomen Llwynywermod al sinds 2007. Destijds betaalde het hertogdom Cornwall 1,2 miljoen pond voor de boerderij nabij Llandovery. Toen Charles nog prins van Wales was, gebruikte hij het regelmatig als uitvalsbasis voor werkbezoeken in Wales. Maar nu zijn zoon prins William die titel heeft overgenomen, zal Charles niet meer zo veel tijd in de regio doorbrengen. Volgens ingewijden heeft Charles daarom besloten het landgoed op te geven omdat het “onwaarschijnlijk” is dat hij het op dezelfde manier als eerst zou gebruiken.

Nadat Charles koning werd, nam William ook de titel van hertog van Cornwall over. Daarmee kwam Llwynywermod ook in het bezit van William. Een woordvoerder van de prins zegt tegen The Telegraph dat hij geen plannen heeft om een eigen woning in Wales te hebben. William zou de voorkeur geven aan hotels om op die manier de lokale economie te ondersteunen als hij op reis gaat.

Volgens de krant brengt Charles regelmatig tijd door in twaalf onderkomens, waaronder zijn vakantiehuis in Roemenië, waar hij momenteel verblijft.