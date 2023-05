Koning Charles gekroond in Westminster Abbey

Koning Charles is zaterdag in Westminster Abbey in Londen gekroond. De Britse monarch kreeg, na de zalving, onder toeziend oog van zo’n 2200 aanwezigen de kroon van St. Edward op zijn hoofd. Voor de kroning kreeg de koning regalia in handen: de Rijksappel en de scepters.

De kroon van St. Edward is van massief goud, ingezet met robijnen, amethisten en saffieren. Het exemplaar weegt ruim 2 kilo en wordt daarom zo meteen ingeruild voor de Imperial State Crown. Dat exemplaar is een stuk lichter en ingezet met 2868 diamanten en andere bekende juwelen, zoals de St. Edward-saffier. Charles verlaat de kerk met de Imperial State Crown op zijn hoofd.

Bij het kronen van een vorst worden traditiegetrouw de Sovereign’s Sceptre en de Sovereign’s Orb gebruikt, een scepter en de rijksappel. Die laatste staat symbool voor de macht van de monarch en de christelijke wereld. Die houdt de koning tijdens de kroning vast in zijn rechterhand.

Koningin-gemalin Camilla wordt later ook gekroond. Zij draagt vanaf dan officieel de titel koningin. Eigenlijk is Charles al sinds het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth in september koning. Met de kroningsceremonie werd dit officieel gemaakt.