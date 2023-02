Koning Charles nog zonder ‘goed herstelde’ Camilla op pad

De Britse koning Charles moest het woensdag tijdens een bezoek in Londen nog steeds zonder zijn vrouw koningin-gemalin Camilla stellen. Volgens verschillende royaltyverslaggevers is Camilla al “zeer goed” hersteld van haar coronabesmetting vorige week, maar doet zij het nog rustig aan omdat zij later in de week nog meer verplichtingen heeft.

Volgens Rebecca English van de Daily Mail heeft Camilla donderdag drie verplichtingen staan. Een daarvan is de literaire bijeenkomst die vanwege haar coronabesmetting werd afgelast. De bijeenkomst staat in het teken van het tweejarig bestaan van haar organisatie The Reading Room, die aandacht vraagt voor boeken, schrijvers en lezen. Ook koning Charles zal daarbij aanwezig zijn.

Charles bezocht woensdag The Felix Project, een liefdadigheidsinstelling die voedseloverschotten bewaart en uitdeelt aan goede doelen. Tijdens zijn bezoek ontmoette Charles onder meer vrijwilligers en kreeg hij een rondleiding langs het magazijn en de keuken. Ook onthulde de koning een gedenkplaat als herinnering aan zijn bezoek.