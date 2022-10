Koning Charles viert nieuwe stad en herdenkt moeder in Schotland

Koning Charles is maandag in het Schotse Dunfermline om te vieren dat die plaats zich sinds een paar maanden officieel een stad mag noemen. Bij die gelegenheid wilde hij ook zijn moeder koningin Elizabeth herdenken omdat zij een “diepe liefde” voelde voor Schotland, zei hij tijdens een toespraak.

De prins, die samen met zijn vrouw Camilla naar Schotland is afgereisd, feliciteerde Dunfermline ook. “En ik wens jullie het allerbeste de komende jaren.”

Charles en Camilla hebben maandag hun eerste officiële verplichting sinds de uitvaart van Elizabeth op 19 september. Het koppel is later op de dag in de Schotse hoofdstad Edinburgh.