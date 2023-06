Lange rij voor rechtbank waar zaak prins Harry dient

Er is inmiddels een lange rij ontstaan voor de rechtbank in Londen, waar de zaak van prins Harry dient tegen de uitgeverij van de tabloid The Mirror. Bezoekers willen graag naar binnen om de zitting te volgen, maar de zaal zit vol, aldus Sky News.

Beveiligers werken momenteel met een systeem waarbij iemand de rechtszaal moet verlaten voordat er een nieuw iemand naar binnen mag. Er komt echter weinig beweging in: niemand geeft volgens Sky News zijn of haar plekje op.

De zaak van prins tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) ging rond 11.30 uur Nederlandse tijd van start. De Britse prins beschuldigt de uitgever ervan zijn telefoongesprekken te hebben afgetapt. Met de daardoor verkregen informatie zouden artikelen over zijn privéleven zijn geschreven.