Lionel Richie vond cameo Charles hoogtepunt van kroningsweekend

Lionel Richie heeft in het weekend rond de kroning van koning Charles het meest genoten van het verrassingsoptreden van Charles en Camilla in American Idol. Dat zei de zanger in een interview met Extra, waarin hij terugblikte op zijn tijd in Londen.

“Ik denk dat het hoogtepunt voor mij was dat ik op de dag na de kroning aan de koning vroeg: ‘Zou jij in American Idol willen zitten’, en dat hij ‘ja’ zei.” Koning Charles en koningin Camilla waren vorige week kort te zien in een uitzending van American Idol. Daar verscheen het koningspaar als verrassing aan het begin van de uitzending in een vooraf opgenomen fragment.

Volgens Richie zijn Charles en Camilla een “geweldig koppel”. “Bovendien doen ze zo veel goeds in de wereld met de Prince’s Trust”, verwijst hij naar de non-profitorganisatie van Charles. Richie werd in 2019 benoemd tot de eerste internationale ambassadeur van Prince’s Trust.

De zanger, die optrad op het kroningsconcert bij Windsor Castle, had ook veel lof voor het gevoel voor humor van Charles. “Ik ken de koning al erg lang. Hij heeft een geweldig gevoel voor humor waar niemand over weet”, zei Richie. “Hij is een geheime komiek”.