Man die koningin Elizabeth wilde doden negen jaar cel in

De man die in 2021 met een geladen kruisboog het terrein van Windsor Castle binnendrong met als doel koningin Elizabeth te doden, moet negen jaar de gevangenis in. Ook heeft hij een voorwaardelijke straf van nog eens vijf jaar gekregen, melden Britse media. Een rechter in Londen acht hem schuldig aan doodsbedreiging, het bezitten van een wapen en verraad, wegens de intentie om de koningin aan te vallen.

De 21-jarige Jaswant Singh Chail wist twee jaar geleden op eerste kerstdag het terrein van Windsor, het privéverblijf van de vorig jaar overleden Elizabeth, op te komen door middel van een touwladder. De Brit van Indiase afkomst hield de koningin persoonlijk verantwoordelijk voor de slachtpartij tijdens de Britse koloniale periode in 1919 in de Indiase plaats Amritsar en wilde wraak op haar nemen.

Chail beraamde zijn mislukte aanslag met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De chatbot had hem bovendien aangemoedigd om naar het kasteel te gaan. Ook wisselde hij meer dan duizenden seksueel getinte berichten uit met de bot.

Psychiatrisch ziekenhuis

De man is momenteel opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en blijft daar voorlopig nog. Als hij stabiel genoeg is, wordt hij overgeplaatst naar een gevangenis.

Chail is de eerste persoon in het Verenigd Koninkrijk die is veroordeeld voor verraad sinds 1981.