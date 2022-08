Meghan en Harry proberen Archie manieren bij te brengen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan brengen hun 3-jarige zoontje Archie op dit moment vooral manieren bij. Dat vertelt Meghan in een uitgebreid interview met het tijdschrift The Cut.

“We vertellen hem altijd: manieren maken de man. Manieren, manieren, manieren, manieren, manieren”, aldus Meghan tegen het blad. De hertogin van Sussex ziet zichzelf en haar man in het opvoedproces als zout en peper. “Je pakt er nooit eentje zonder ook de ander mee te nemen”, zei een vriend van haar moeder vroeger, een les die Meghan altijd heeft onthouden. “Zo zijn ik en Harry ook, we zijn als zout en peper. We bewegen altijd samen.”

Meghan vertelt ook dat ze haar zoontje onlangs nog naar een verjaardagspartijtje van een klasgenootje had gebracht en zich daar probeerde te gedragen als iedere andere ouder. “Ik stond op een springkussen en zag daar een kindje van 1 en vroeg hem waar zijn moeder was. Toen riep z’n moeder buiten dat ze daar stond, maar niet zeker wist of ze wel naar binnen kon komen. ‘Zoek je je kind?’ vroeg ik. Natuurlijk mag je binnenkomen.”