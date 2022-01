Meghan krijgt 1 pond van Mail on Sunday voor privacyschending

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft van de Mail on Sunday een symbolische schadevergoeding van 1 pond gekregen voor het schenden van haar privacy. Dat meldt de Britse krant The Guardian woensdag. De vrouw van de Britse prins Harry had een geschil met de krant omdat deze haar rechten zou hebben geschonden en klaagde eigenaar Associated Newspapers hiervoor aan.

De zaak draaide om de publicatie van een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in de Mail on Sunday. Volgens de rechter heeft de krant met de publicatie van de brief in 2018 haar privacy geschonden. De rechter bepaalde eerder dat de krant op de voorpagina een verklaring moest plaatsen met verontschuldigingen aan de hertogin van Sussex. Inmiddels heeft de krant met een korte verklaring erkend dat ze fout zat.

De Mail on Sunday moet de hertogin van Sussex ook een schadevergoeding betalen vanwege de inbreuk die met het publiceren van een groot deel van de brief is gemaakt op haar auteursrecht. De hoogte van dat bedrag is niet bekendgemaakt. Ook draait de krant op voor een aanzienlijk deel van de juridische kosten die door Meghan zijn gemaakt.