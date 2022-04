Meghan niet langer beschermvrouw van Britse dierenorganisatie

Meghan is niet langer als beschermvrouw betrokken bij de Britse dierenorganisatie The Mayhew. De stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren, maakt woensdag bekend dat de hertogin van Sussex is gestopt.

De vrouw van prins Harry was drie jaar lang betrokken bij The Mayhew en laat in een verklaring weten dat ze de organisatie leerde kennen door een goede vriend, dierenactivist Oli Juste. “We deelden, naast heel veel andere dingen, een toewijding aan dierenwelzijn en liefde voor geredde honden.”

Juste is vorig jaar overleden. Om haar vriend te herdenken is er bij The Mayhew een speciale afdeling opgericht die is vernoemd naar Juste. Daar zullen dieren worden opgevangen die moeilijker een nieuw baasje vinden.

Sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis zijn Harry en Meghan niet langer beschermheer en -vrouw van meerdere organisaties. Camilla, de vrouw van prins Charles, nam onlangs twee organisaties van Meghan over.