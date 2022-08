Meghan onthult moment waarop slaapkamer Archie in brand stond

In de eerste aflevering van Meghans podcast Archetypes vertelt de hertogin van Sussex over een “angstaanjagend” moment dat ze meemaakte met haar toen pas vierenhalve maand oude zoontje Archie. Toen Meghan en haar man prins Harry op een koninklijke tournee in Zuid-Afrika waren, ontstond er een brand in de babykamer waar Archie destijds verbleef.

Archie, die met Meghan en Harry mee op reis was naar Zuid-Afrika, bleef in het huis waar het gezin logeerde terwijl zijn ouders op pad gingen. Toen Meghan en Harry in de auto zaten, kregen ze te horen dat er brand was uitgebroken in de babykamer van het huis. “Gelukkig bleek dat onze geweldige oppas Lauren Archie mee naar beneden had genomen voor wat eten, in plaats van dat ze hem in bed had gelegd.”

Uiteindelijk heeft haar zoontje de brand dus niet meegemaakt. “De verwarming in de kinderkamer vatte vlam”, legt Meghan uit in haar podcast. “Er was geen rookmelder, iemand rook toevallig rook in de gang.” Een angstig moment voor Meghan. “Eigenlijk had hij daar moeten liggen slapen.”

Dinsdag verscheen de eerste podcast van Meghan op Spotify. In de podcast onderzoekt Meghan de vooroordelen waar vrouwen mee te maken krijgen door te spreken met “inspirerende vrouwen”. Meghan is zelf tevens uitvoerend producent van de podcast.