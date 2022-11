Meghan vertelt: dochter Lilibet kan lopen

De dochter van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan heeft met het zetten van haar eerste stappen een nieuwe mijlpaal in haar nog jonge leven bereikt. Lilibet is nu een jaar en vier maanden en is onlangs begonnen met lopen, vertelt Meghan in de dinsdag verschenen aflevering van haar podcast Archetypes tegen actrice Pamela Adlon.

Ook ging Meghan in op hun routine in de ochtend. “Altijd opstaan met Lili, haar naar beneden krijgen. Een half uur later is Archie wakker. Ik begin met zijn lunchtrommel voordat hij wakker is terwijl ik haar bij me heb, haar een beetje laten knabbelen. En mijn man helpt me dan hem naar beneden te krijgen.”

Ook wil ze elke dag zelf het ontbijt maken voor Lilibet en Archie (3). “Ik hou er gewoon van”, zegt ze. “Het voelt als de beste manier om de ochtend te starten.” Maar, voegt ze eraan toe: “Het wordt vast allemaal hectischer als ze ouder worden.”