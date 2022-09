Nederlandse alumni Britse universiteiten rouwen om dood Elizabeth

Nederlandse oud-studenten van de Britse universiteiten Cambridge en Oxford hebben hun condoleances aangeboden “aan iedereen die, met ons, rouwt om de dood van de Britse koningin Elizabeth.” De oud-studenten van de Oxford and Cambridge Society of the Netherlands zeggen met “veel verdriet” kennis te hebben genomen van het overlijden van de koningin.

“We zijn dankbaar voor de ongeëvenaarde dienstbaarheid en toewijding en haar lange en waardevolle associatie met de universiteiten van Oxford en Cambridge”, aldus voorzitter Victoria Twist.