Nederlandse kranten gewijd aan ‘plichtsgetrouwe’ Elizabeth

Nederlandse kranten staan vrijdag grotendeels in het teken van de Britse koningin Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed.

“Ze wás Groot-Brittannië. Voor haar onderdanen vormde ze zeventig jaar lang een baken van standvastigheid in een tijd waarin de maatschappij rap veranderde”, schrijft de Volkskrant. “Wat er ook gebeurde – de Suezcrisis, de dood van Churchill, het winnen van het WK-voetbal, de toetreding tot de EEG, thatcherisme, Cool Britannia, de metro-aanslagen in Londen, de brexit – altijd was er die kleine, vertrouwde dame met de voorzichtige glimlach.”

Ook Het AD en Het Parool staan stil bij haar lange regeerperiode. “Hoe roerig de tijden ook waren, altijd was er Queen Elizabeth, als anker”, schrijft Het Parool. Het AD noemt de vorstin “de rots van Groot-Brittannië”. Volgens de krant verliezen Britten door haar overlijden “een deel van hun ziel”.

Plichtsbesef

Trouw omschrijft Elizabeth als “een koningin met groot plichtsbesef”. Volgens de krant zag ze haar ambt “als een goddelijke roeping”. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat ze haar taken tot op hoge leeftijd bijna altijd zelf uitvoerde. “Voor koningin Elizabeth telden alleen plichtsbesef en dienstbaar zijn”, zegt het FD.

Ook onder meer De Telegraaf en Het Nederlands Dagblad staan stil bij het plichtsbesef van de Britse vorstin. Ze was “tot de dood trouw aan haar roeping”, aldus het Nederlands Dagblad. “Onversaagd en plichtsgetrouw won ze de harten van haar landgenoten”, schrijft De Telegraaf. “Ze was klein van gestalte, maar haar schaduw is levensgroot.” Volgens de krant wilde koningin Elizabeth graag gezien worden, maar daarnaast was ze ook discreet. Zo gaf ze geen interviews en hield ze haar meningen in het openbaar voor zich.

NRC noemt Elizabeth “de koningin die iedereen overleefde door 70 jaar te zwijgen”.