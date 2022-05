Niet eerder vertoond portret Elizabeth na bijna 20 jaar openbaar

Ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth is er – na bijna twintig jaar – een nieuw en niet eerder vertoond portret van de Queen openbaar gemaakt. De foto werd in 2004 gemaakt als onderdeel van een shoot waarmee een 3D-hologram van de vorstin werd gecreëerd.

Elizabeth – getooid met kroon en parelketting – kijkt zuinig lachend in de camera. De foto is in zwart-wit en het hoofd en de accessoires van de Queen steken af tegen de donkere achtergrond, waardoor het lijkt alsof ze in de lucht zweeft. De foto is genomen door Rob Munday, die de plaat volgens de Daily Mail afgelopen zomer tegenkwam in zijn archief.

“Het dagelijkse leven van de Queen zit zo bomvol verantwoordelijkheid en verplichtingen, dat het geweldig was om dit vluchtige moment van ontspanning en genot te zien”, zegt de fotograaf over het kiekje. “Het is een opbeurend portret, heel anders dan de meer sombere portretten die de laatste jaren zijn gemaakt. Het is een passende viering van haar platina jubileum.”