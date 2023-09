Nieuw-Zeeland komt met speciale herdenkingsmunten voor Elizabeth

Het Nieuw-Zeelandse postbedrijf NZ Post heeft speciale herdenkingszegels en munten gemaakt om stil te staan bij het overlijden van koningin Elizabeth vorig jaar in september. Volgens Anthony Harris van het postbedrijf worden met de speciale verzamelobjecten “het leven en de nalatenschap” van de koningin geëerd.

“NZ Post toont de koningin al 70 jaar op postzegels, vanaf het moment dat ze voor het eerst de troon besteeg in 1952 tot aan haar dood tijdens haar platina jubileumjaar in Schotland op 8 september 2022”, stelt het postbedrijf in een persbericht.

Het is voor het eerst sinds het overlijden van Elizabeth dat NZ Post zilveren en gouden munten uitbrengt. Op de ene kant staat de beeltenis van de koningin, op de andere staat koning Charles.

Naast de munten heeft NZ Post ook een reeks postzegels geproduceerd. Daarnaast zijn er ook drie prints op A3-formaat beschikbaar met daarop historische postzegels van Elizabeth.