Ook Anne en Andrew bij moeder Elizabeth in Schotland

Prinses Anne is aangekomen bij haar moeder op Balmoral Castle in Schotland. De prinses was voor werkzaamheden al in Schotland en is direct naar het vakantieverblijf van haar 96-jarige moeder gereisd, melden Britse media. Elizabeths zoon prins Andrew is ook onderweg.

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn al bij hun (schoon)moeder. Ook kleinzoon prins William is onderweg.

Koningin Elizabeth wordt momenteel onder medisch toezicht gehouden. Het zou volgens Britse media niet om een spoedsituatie gaan.