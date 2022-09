Periode van rouw tot zeven dagen na uitvaart Elizabeth

Buckingham Palace heeft een periode van rouw aangekondigd tot zeven dagen na de uitvaart van koningin Elizabeth. De datum van de uitvaart wordt later bekendgemaakt. De Britse koningin overleed donderdag op 96-jarige leeftijd op Balmoral Castle, haar Schotse vakantieadres.

De vlaggen op officiële gebouwen gingen donderdag halfstok. Dat blijft zo tot 08.00 uur lokale tijd op de dag na de periode van rouw. Dat geldt echter niet voor enkele gebouwen in Schotland wanneer koning Charles aanwezig is. Als de koning aanwezig is, is de vlag altijd gehesen.

Vrijdag worden om 13.00 uur lokale tijd (14.00 uur Nederlandse tijd) schoten gelost in het Hyde Park in Londen. Er worden 96 rondes aan schoten gelost: één voor ieder jaar van haar leven.

Bloemen

De koninklijke gebouwen zijn gesloten tot na de uitvaart van Elizabeth. Daarbij horen ook de woonhuizen van de koningin, Sandringham House en Balmoral Castle, waar zij donderdag overleed.

Wat betreft het neerleggen van bloemen zijn richtlijnen opgesteld. Mensen die een bloemetje bij Buckingham Palace willen neerleggen, worden verwezen naar het in de buurt liggende Hyde Park of The Green Park. Bij Balmoral Castle mogen de bloemen voor de hoofdingang neergelegd worden. Voor Windsor Castle is een aparte plek aangewezen. Iedere avond worden die bloemen op het gras in de buurt van de St George’s Chapel gelegd. In die kapel ligt nu haar man prins Philip, die samen met Elizabeth naar de King George VI Memorial Chapel wordt verplaatst.