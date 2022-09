Premier: William neemt tijd voor nieuwe rol van prins van Wales

Mark Drakeford, de premier van Wales, zegt dat prins William de tijd neemt voor zijn nieuwe rol als prins van Wales. Drakeford meldde aan Sky News dat de prins tegen hem heeft gezegd “zijn nieuwe verantwoordelijkheden langzaam op te willen pakken”.

De premier heeft afgelopen zondag gebeld met William die de nieuwe titel na het overlijden van koningin Elizabeth heeft overgenomen van zijn vader koning Charles. Dat William zich niet gelijk stort op de verantwoordelijkheden vindt Drakeford een goed idee. “Ik denk dat het een zeer verstandige aanpak is dat hij zichzelf de tijd wil geven om vertrouwd te raken met de omstandigheden in het hedendaagse Wales en om na te denken over de doelen waarvoor hij zich wil inzetten om daar een succes van te maken.”

De prins is geen onbekende van Wales. “Hij kent Noord-Wales, vooral natuurlijk omdat hij daar woonde toen hij als piloot van noodhelikopters vanuit Anglesey werkte”, zegt de premier. “Ik denk dat hij ernaar uitkijkt om de relatie te verdiepen en zichzelf de tijd te geven die hij daarvoor nodig heeft.”