Prins Charles promoot milieuvriendelijke keuzes bij winkelen

Prins Charles roept consumenten op om ‘oceaan- en landvriendelijke keuzes’ te maken bij het kopen van producten en om ‘gecertificeerde’ producten te kopen om de wereldzeeën te beschermen.

De prins van Wales deed zijn oproep in een vooraf opgenomen videotoespraak die woensdag werd vertoond tijdens de openingsdag van de Our Ocean Conference, een internationale conferentie om de achteruitgang van het maritieme milieu tegen te gaan. Deze wordt deze week gehouden in Palau, een eilandengroep in de Stille Oceaan.

Charles waarschuwde ervoor dat de achteruitgang van de gezondheid van wateren over de hele wereld “nijpend” is en dat “de gevolgen van niets doen en ‘business as usual’ onafzienbaar zijn”. “Als consumenten moeten we oceaan- en landvriendelijke keuzes maken bij onze aankopen. Het selecteren van gecertificeerde producten is een goed begin – en dat kan steeds vaker via digitale id”, aldus Charles.

Hij pleitte verder voor duurzame visserijpraktijken, het opschalen van de verwijdering van plastic uit de oceanen en een nieuwe visie op toerisme in kustgebieden. “Ik bid dat als antwoord op de immense crisis waarmee we worden geconfronteerd, deze top kan leiden tot een echte wereldwijde samenwerking tussen de private, publieke en NGO-sectoren”, zo besloot de Britse troonopvolger zijn toespraak.