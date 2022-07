Prins Charles viert terugkeer Notting Hill Carnival op steeldrum

Prins Charles is woensdag samen met zijn vrouw Camilla naar de Londense wijk Notting Hill afgereisd. Het koppel vierde daar de terugkeer van het jaarlijkse Carnival, het grootste straatfeest van Europa. De prins mocht ter ere van het Caribische evenement ook op een steeldrum slaan, zo is te zien in een filmpje dat Britse media delen.

Charles speelde een simpel deuntje, maar niet alle noten waren even zuiver. Lachend en een beetje geschrokken gaf hij de stok terug toen hij een valse noot sloeg.

Camilla maakte op hetzelfde moment in het monumentale pand The Tabernacle kennis met een groep senioren die daar wekelijks samenkomt. Ze sprak met hen onder meer over het Notting Hill Carnival. De hertogin van Cornwall had het zichtbaar warm tijdens het gesprek en wapperde driftig met haar waaier.

Buiten op straat kregen Charles en Camilla een kleine parade te zien. De hertogin werd door omstanders ook alvast gefeliciteerd met haar verjaardag. Camilla wordt komende zondag 75 jaar.