Prins Harry ziet pers als grootste obstakel voor koninklijke rol

Prins Harry ziet de Britse pers als het grootste obstakel voor een eventuele terugkeer naar een koninklijke rol in zijn thuisland. Ook is het willen veranderen van het medialandschap een groot deel van de reden voor zijn openhartigheid. Dit vertelt hij in een interview met Good Morning America naar aanleiding van zijn boek Spare, dat dinsdag verschijnt.

“Zelfs als er overeenstemming of een regeling zou komen tussen mij en mijn familie, dan nog heb je te maken met die derde partij die er alles aan zal doen om dat te voorkomen”, zegt hij, verwijzend naar de Britse tabloids. “Ze zouden er niet zozeer voor zorgen dat we niet terug kunnen naar die situatie, maar ze maken het wel ondraaglijk, en dat is erg treurig want dat zorgt feitelijk voor een breuk in onze relatie.”

“De meest populaire en meestgelezen, en daardoor ook meest invloedrijke kranten in ons land zijn de tabloids. En dat heeft invloed op het land, dat heeft invloed op hoe het land werkt”, zei Harry ook. Hij benadrukte dat hij door alles op tafel te gooien hoopt de afhankelijkheid tussen de Britse tabloids en het koningshuis te veranderen.

“Er zijn mensen, met name in Groot-Brittannië, die geloven dat als je een lid bent van het koningshuis, je bezit bent van iedereen”, aldus de prins. “En dat is een idee dat door de Britse tabloids in stand wordt gehouden. Dat creëert echte problemen binnen die familie en de relaties die de mensen daarbinnen met elkaar hebben.”

Harry snapt dat er iets van een relatie tussen de tabloids en het koninklijk huis moet zijn, maar waar het nu terechtgekomen is, is volgens hem “ongelooflijk ongezond”. Als het zo doorgaat, maakt Harry zich zorgen over zijn eigen en andere kinderen binnen zijn familie. “Want wie zegt dat er straks niet iemand anders in mijn voetsporen treedt en hun partner, of het nou een man, vrouw, vriendje of vriendinnetje is, niet exact dezelfde behandeling krijgt als Meghan?”