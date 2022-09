Prins William: het goed gaat met de honden van Elizabeth

Het gaat goed met de honden van koningin Elizabeth. Dat verzekerde prins William zijn landgenoten zaterdag toen hij in gesprek was met Britten op straat in Londen.

“Ik zag ze gisteren nog, er wordt goed voor ze gezorgd”, zei de prins van Wales, nadat iemand uit de rij had gevraagd hoe het met de huisdieren van de pas overleden koningin Elizabeth gaat. “Het zijn twee heel vriendelijke corgi’s, ze hebben een heel fijn huis.”

Eerder werd bekend dat prins Andrew zich zal ontfermen over de corgi’s Muick en Sandy, die hij eerder zelf aan zijn moeder had geschonken. In totaal had Elizabeth vier honden. Naast de corgi’s Sandy en Muick had ze gezelschap van Candy, een kruising tussen een corgi en een teckel, en de cocker spaniël Lissy.

De prins van Wales en zijn vader, koning Charles, hebben zaterdag spontaan met mensen gesproken die in de rij staan om koningin Elizabeth de laatste eer te bewijzen. In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.