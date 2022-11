Prins William leerde door voetbal over teleurstellingen

Voetbal heeft prins William geleerd dat teleurstelling onderdeel is van het leven. Dat zei de Britse prins in een digitale uitzending van voetbalmediabedrijf COPA90, waarin onder meer mentale gezondheid ter sprake kwam.

“Door te spelen en door veel andere dingen leer je dat teleurstelling onderdeel is van het leven. En hoe je er mee omgaat is van groot belang”, zei William in gesprek met de Engelse internationals Harry Kane en Declan Rice. Als voetbalfan had de prins onder meer moeite met teleurstellende resultaten van het Engelse nationale voetbalelftal. Vorig jaar verloor Engeland de EK-finale in eigen land van Italië na strafschoppen. “Dat was heel erg moeilijk. Er is eerst die euforie en die verdwijnt vervolgens volledig.”

In het gesprek onthulde William ook dat voormalig voetballer Rio Ferdinand voor hem als “inspiratie” diende voor zijn eigen spel. “Maar hij was wel een klein beetje beter dan ik naarmate er meer tijd voorbij ging.”