Prinsen Harry en Andrew in burgerkledij bij uitvaart Elizabeth

Prins Andrew en prins Harry, die beiden geen officiële taken meer uitvoeren uit naam van de Britse koninklijke familie, wonen de uitvaart van koningin Elizabeth in Westminster Abbey bij in burgerkleding.

Koning Charles en andere royals, onder wie prinses Anne, prins William en prins Edward zijn in militair uniform. Vorige week droegen beide prinsen eenmalig een militair uniform tijdens de wake in Westminster Hall. Dat gebeurde als een laatste blijk van respect aan de overleden vorstin.

Harry koos bewust voor een leven zonder officiële taken en verhuisde met echtgenote Meghan naar de Verenigde Staten. Andrew werd gedwongen zijn taken neer te leggen omdat hij betrokken was bij een ontuchtzaak.