Prinses Anne is zaterdagmiddag gearriveerd bij de Epsom Downs Racecouse voor de paardenrace Epsom Derby. De 71-jarige dochter van Koningin Elizabeth II is aanwezig in plaats van haar moeder.

Deze editie van de Epsom Derby is onderdeel van de festiviteiten rond het zeventigjarig troonjubileum van de Britse vorstin.

De Queen zelf bekijkt de race vanuit Windsor Castle.