Prinses Anne bezoekt militairen bij vertrek uit Australië

Prinses Anne heeft op de ochtend van haar vertrek uit Australië nog de Holsworthy Barracks bezocht, een kazerne van het Australische leger in Sydney. Daar sprak de prinses met leden van de Royal Australian Corps of Signals (RASIGS) en Royal Australian Corps of Transport (RACT). De dochter van koningin Elizabeth is erekolonel van de RASIGS en RACT.

Anne sprak maandagochtend met verscheidene mannen en vrouwen in uniform, zelf had ze een blauw pak aan en een zonnebril op, zo is op een foto te zien die is gedeeld door het Britse koninklijk huis. De prinses sprak onder anderen met soldaten en officieren, bekeek de kazerne en sprak voor haar vertrek nog het publiek toe. Anne vloog door naar Papoea-Nieuw-Guinea.

De prinses begon zaterdag aan haar driedaagse bezoek aan Australië. Ze was onder meer aanwezig bij de opening van de Royal Easter Show in Sydney, een jaarlijks evenement in de twee weken rond Pasen waarbij Australische tradities worden gevierd. Daarnaast is de prinses langsgegaan bij de brandweer in Sydney, waar brandweerlieden vertelden over hun werk tijdens bosbranden en overstromingen in de afgelopen jaren.