Prinses Anne is trots op prestaties Britse atleten in Beijing

Prinses Anne vindt dat de Britse atleten trots moeten zijn op hun prestaties tijdens de Olympische Winterspelen in Beijing. Groot-Brittannië behaalde tijdens deze editie van de Olympische Winterspelen twee medailles: één gouden en één zilveren. Beide medailles werden behaald in het curlen.

“Elke editie van de Olympische Winterspelen is uniek en dat is deze keer niet anders. Deze Winterspelen zijn op zo veel manieren uitdagend geweest voor jullie, jullie coaches en families”, schrijft Anne in een bericht aan de atleten van Team GB. “We zitten nog altijd in een wereldwijde pandemie die het reizen, de voorbereiding en competitie moeilijk heeft gemaakt. Met die gedachte in het achterhoofd moeten jullie trots zijn op jullie gezamenlijke prestaties in Beijing.”

De prinses, die voorzitter is van het Brits olympisch comité, schonk ook speciale aandacht aan de curlers, die namens het Verenigd Koninkrijk de medailles binnenhaalden. “Of het nu je eerst of laatste Winterspelen zijn, koester de herinneringen en vriendschappen die je hebt gemaakt. Dank jullie voor jullie bijdrage aan Team GB, jullie hebben het land trots gemaakt” besluit Anne haar boodschap.