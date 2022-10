Prinses Eugenie staat stil bij huwelijksjubileum

De Britse prinses Eugenie is woensdag precies vier jaar getrouwd met haar man Jack Brooksbank en dat heeft zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. De jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson deelde op Instagram een foto waarmee ze stilstond bij de bijzondere dag.

“Al 4 jaar en dat worden er nog meer”, schrijft Eugenie bij een zwart-witfoto van haar trouwdag. Daarop zit zij met Brooksbank in een koets, terwijl zij elkaar een kus geven. Bij de bruiloft, op 12 oktober in St. George’s Chapel in Windsor, waren destijds tal van beroemdheden aanwezig.

Voor hun bruiloft in 2018 was het koppel al jarenlang samen. Eugenie en Brooksbank kregen vorig jaar in februari hun eerste kind, August.