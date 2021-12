Queen reikt jaarlijkse medaille voor dichters uit

Koningin Elizabeth heeft dit jaar de gouden medaille voor de dichtkunst uitgereikt aan Grace Nichols. Ze won de prijs voor haar hele oeuvre, maar vooral vanwege haar bundel I Is a Long-Memoried Woman (1983) en diverse kinderboeken.

The Gold Medal for Poetry werd voor het eerst uitgereikt door koning George V in 1933. De prijs gaat ieder jaar naar iemand die iets bijzonders heeft betekend voor de dichtkunst.

Nichols laat in een reactie weten dankbaar en vereerd te zijn. “Als dichter schrijf je je gedichten in eenzaamheid, je weet nooit wie ze zullen bereiken.”