Rechtszaak over Amerikaanse visumaanvraag prins Harry begonnen

In Washington is dinsdag een rechtszaak begonnen over de Amerikaanse visumaanvraag van prins Harry. De conservatieve denktank Heritage Foundation wil de overheid met de rechtszaak dwingen om de immigratiegegevens van de hertog van Sussex openbaar te maken.

De 38-jarige Harry woont al sinds 2020 in Californië met zijn vrouw Meghan. De zaak van Heritage Foundation gaat om het drugsverleden van de prins. In zijn memoires schrijft Harry over hoe hij experimenteerde met drugs. Hij gaf onder meer toe dat hij ooit cocaïne, wiet en paddo’s heeft gebruikt.

De Amerikaanse autoriteiten vragen bij visumaanvragen regelmatig naar informatie over drugsgebruik. Dat kan een reden zijn om een visum te weigeren. Volgens de BBC werden om die reden in het verleden ook beroemdheden als Pete Doherty en Nigella Lawson toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Daardoor is de vraag gerezen of de autoriteiten wel de regels hebben gevolgd, of dat Harry een voorkeursbehandeling heeft gekregen.

Naleving van de wet

Tijdens de hoorzitting op dinsdag zei advocaat Samuel Dewey van de denktank dat de rechtszaak gaat over “de naleving van de wet” door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS).

De rechter in de zaak, Carl Nichols, heeft DHS tot 13 juni de tijd gegeven om te reageren op het verzoek om de immigratiedocumenten van de prins vrij te geven. Als dat verzoek wordt geweigerd, volgt een zitting om te bepalen of het in het algemeen belang is om de immigratiedocumenten of delen daarvan beschikbaar te stellen. Het DHS heeft op zijn beurt betoogd dat het niet nodig is om de documenten van prins Harry te delen. Ook is het ministerie van mening dat er geen sprake is van een “wijdverspreide publieke belangstelling” voor de immigratiedocumenten.

De hertog van Sussex was zelf niet aanwezig in Washington. Hij was dinsdag in het hooggerechtshof in Londen. Daar getuigde hij in zijn zaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers. De Britse prins beschuldigt de uitgever ervan zijn telefoongesprekken te hebben afgetapt. Met de daardoor verkregen informatie zouden artikelen over zijn privéleven zijn geschreven.