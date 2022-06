Royaltyfans verzamelen zich in hartje Londen voor parade

Duizenden mensen verzamelen zich in het centrum van Londen voor de start van de festiviteiten rondom het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Volgens Britse media stonden de eerste fans al in de vroege uren langs de route waar later donderdag de Trooping the Colour-parade langsgaat.

Sommigen sliepen in de buitenlucht om zeker te zijn van een goed plekje, anderen kwamen bij het ochtendgloren aan om langs de hekken van de beroemde The Mall te kunnen staan. Velen zijn uitgedost in de kleuren van de Britse vlag.

De feestgangers hebben geluk, want het is stralend zonnig in de Britse hoofdstad.

Het jubileum van de koningin wordt donderdag afgetrapt met de jaarlijkse verjaardagsparade van Elizabeth. Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat daar weer mensen bij kunnen zijn. Veel fans denken dat het evenement weleens het laatste grote openbare feest kan zijn waar de 96-jarige koningin bij is.