Ruim 300 journalisten naar Den Haag voor Invictus Games

Ruim driehonderd journalisten komen naar de Invictus Games in Den Haag. Ongeveer twee derde daarvan werkt bij buitenlandse media, zo laat een woordvoerder van de organisatie desgevraagd weten aan het ANP.

De Invictus Games, een sportevenement voor militairen en veteranen geïnitieerd door de Britse prins Harry, zijn van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag. Eigenlijk zou het evenement in 2020 al in Nederland zijn, maar vanwege de coronacrisis werd dat uitgesteld.

Het is de eerste keer sinds de uitvaart van zijn opa prins Philip vorig jaar dat prins Harry, die in Amerika woont, weer naar Europa komt. Naar de herdenkingsdienst in Engeland wilde de prins eind maart niet komen, omdat hij het idee heeft dat zijn gezin daar niet veilig is. De organisatie van de Invictus Games laat weten dat het evenement zelf de evenementbeveiliging regelt.

Bij de Invictus Games zijn prinses Margriet en koning Willem-Alexander deels aanwezig. Harry neemt zijn vrouw Meghan ook mee naar Den Haag. DI-RECT en Kaiser Chiefs verzorgen de optredens.