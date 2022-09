Rutte: koningin Elizabeth was baken van rust en stabiliteit

Premier Mark Rutte roemt de overleden Britse koningin Elizabeth als “baken van rust en stabiliteit” voor haar land en de wereld. Namens het kabinet heeft Rutte “diepe gevoelens van medeleven” overgebracht aan de nieuwe premier Liz Truss.

De baken van rust en stabiliteit was er altijd, “hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren”, schrijft Rutte in een verklaring.

Nederland herdenkt met het “diepste respect” de koningin, schrijft de premier. Koningin Elizabeth combineerde volgens Rutte “plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak, maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette”.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is diep bedroefd over het overlijden van de Britse vorstin. Ook hij zegt dat de koningin een baken was van stabiliteit. “Ze zal worden gemist.”

Elizabeth was een “icoon van stabiliteit en eenheid”, zegt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) in een reactie. De Britse vorstin heeft volgens haar met haar lange koningschap, leiderschap en toewijding een stempel op de geschiedenis gedrukt.