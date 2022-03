Sarah Ferguson troost Oekraïense vluchtelingen in Polen

Sarah Ferguson, de hertogin van York, is naar Polen gereisd om opvanglocaties voor gevluchte Oekraïners te bezoeken. Op sociale media deelt de ex-vrouw van de Britse prins Andrew foto’s van haar bezoek.

“De invasie van Oekraïne is hartverscheurend om te zien”, schrijft Ferguson. “Het is ondraaglijk dat families van elkaar worden gescheiden en burgers worden meegesleurd in het bloedvergieten. Ik heb altijd geloofd dat de glimlach van een kind het allerbelangrijkste ter wereld is, dus het is bijzonder ontroerend om te zien dat zoveel kinderen in deze crisis verstrikt raken.”

Op de beelden is te zien dat ‘Fergie’ contact legt met een aantal gevluchte kinderen. Ook heeft ze een emotioneel gesprek met Olga, die met haar twee kinderen van 4 en 2 jaar Oekraïne ontvluchtte, terwijl haar man achterbleef om het land te verdedigen. De hertogin troost haar als de tranen komen.

Ferguson is op uitnodiging van de burgemeester van Warschau, Rafał Trzaskowski, in Polen. Het land heeft naar verluidt al 1,7 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen.