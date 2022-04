Sarah Ferguson verwijdert berichten van Andrew van haar Instagram

De berichten die prins Andrew zaterdag via de Instagrampagina van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson deelde, zijn aan het begin van de avond weer verwijderd. Waarom de hertogin van York de posts die haar ex op haar pagina deelde weer verwijderde, is niet bekend.

In de drie berichten die Sarah namens Andrew op haar pagina deelde, blikte de Britse prins onder meer terug op zijn tijd als marinier in de Falklandoorlog begin jaren tachtig. Hierin stelde hij bijvoorbeeld dat “oorlog het onvermogen is om vrede te bewaren”.

Ook vergeleek de hertog van York zijn tijd in de Falklandoorlog met het conflict dat nu in Oekraïne aan de gang is. Het is precies veertig jaar geleden dat Andrew als lid van de Royal Navy naar Zuid-Amerika werd gestuurd om mee te vechten in de oorlog die van 2 april tot en met 14 juni 1982 duurde.