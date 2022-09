Sarah Ferguson zal Elizabeth altijd dankbaar zijn

Sarah Ferguson zal haar voormalige schoonmoeder koningin Elizabeth “meer missen dan woorden kunnen uitdrukken”. Dat schrijft de ex-vrouw van prins Andrew op Twitter.

“Ze heeft haar hele leven onbaatzuchtig gegeven aan de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Voor mij was ze een geweldige schoonmoeder en vriendin. Ik zal haar altijd dankbaar zijn voor de vrijgevigheid die ze me toonde door dicht bij me te blijven, zelfs na mijn scheiding.”

De hertogin van York en prins Andrew, die samen twee dochters hebben, zijn al sinds 1996 gescheiden. De twee hebben echter nog altijd een goede band en trekken vaak met elkaar op.

‘Fergie’ liet in de laatste jaren al vaker haar bewondering voor de Queen horen. Zo noemde ze haar vorig jaar nog haar “belangrijkste mentor”.