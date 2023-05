Slachtoffers misbruik doen beroep op Charles voor compensatie

Slachtoffers hebben koning Charles gevraagd in te grijpen bij de “oneerlijke” compensatie die ze van The Prince’s Trust, de door Charles opgerichte stichting, zullen ontvangen voor misbruik op scholen van Fairbridge. The Prince’s Trust, die Fairbridge in 2012 heeft overgenomen, zou de slachtoffers 2000 pond (zo’n 2300 euro) per persoon geven ter compensatie van het misbruik. Zij vinden het bedrag “beledigend” en vragen de koning om hulp bij een “meer adequate compensatie”, is te lezen in een brief die The Guardian in handen heeft.

Tussen de jaren dertig en medio jaren zeventig werden honderden Britse kinderen uit arme gezinnen naar zogenoemde ‘farm schools’ in Australië en Canada gestuurd. Een groot deel van de kinderen zou daar zijn mishandeld en seksueel zijn misbruikt. In 2018 werd in onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Britse overheid geconcludeerd dat zowel de overheid als de Fairbridge Society daarvan op de hoogte was.

Vorig jaar oordeelde de rechter dat de slachtoffers een schadevergoeding moeten krijgen van The Prince’s Trust. De organisatie zou de slachtoffers hebben verteld dat ze 2000 pond krijgen omdat er “onvoldoende geld” beschikbaar is gesteld voor de vergoedingen.

De Old Fairbridgians Association, een organisatie die de slachtoffers vertegenwoordigt, heeft hierop een brief gestuurd aan koning Charles. Zij noemt het bedrag van de vergoeding “beledigend, pijnlijk en schrijnend”. Veel van de slachtoffers hebben door hun ervaringen “nooit meer een normaal leven kunnen leiden”. The Prince’s Trust en de koning hebben nog niet gereageerd.