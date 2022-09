Tranen bij Meghan vlak na uitvaart Elizabeth

Meghan had het na de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth even moeilijk. Op foto’s is te zien dat de vrouw van prins Harry een paar tranen liet toen de kist in de rouwwagen werd getild.

Prins Harry, de kleinzoon van koningin Elizabeth, liep samen met zijn vrouw Westminster Abbey uit. Zij hielden daarbij elkaars hand vast. Meghan droeg oorbellen die Elizabeth haar in 2018 schonk.

Harry en Meghan zetten vorig jaar een stap terug binnen het Britse koningshuis. Ze verhuisden naar Californië en vervullen geen officiële taken meer.