Uitvaart Queen trekt fors meer Nederlandse kijkers naar de BBC

De zenders van de BBC zijn maandag tijdens de uitvaart van de Britse koningin Elizabeth vanuit Nederland aanzienlijk meer bekeken dan op een normale maandag. Dat laat Stichting Kijkonderzoek (SKO) dinsdag weten aan het ANP.

Tussen 08.00 uur en 22.00 uur stemden ruim 40.000 Nederlandse kijkers af op de beide Britse zenders. In totaal hadden de zenders een bereik van ruim 600.000 kijkers over de dag, meldt SKO. Op een normale maandag kijken er zo’n 10.000 Nederlanders naar de BBC en is het bereik in totaal zo’n 200.000 mensen.

Het hoogtepunt lag volgens SKO tussen 17.00 en 18.00 uur met 67.000 kijkers vanuit Nederland. Tussen 20.00 en 21.00 uur werd er met 59.000 kijkers ook veel gekeken.