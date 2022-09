Urenlange wachtrij verwacht voor afscheid van koningin Elizabeth

Mensen die de gesloten kist van Elizabeth willen bezoeken in Westminster Hall, moeten rekenen op urenlange wachtrijen. Daar waarschuwt de Britse regering maandag voor. Ook worden vertragingen in het openbaar vervoer verwacht en wegafzettingen rondom Westminster Hall, waar mensen vanaf woensdag afscheid kunnen nemen van de koningin voor de staatsbegrafenis komende maandag, die plaatsvindt in Westminster Abbey.

“Grote groepen mensen worden verwacht”, schrijft de regering. “Degenen die erbij willen zijn moeten waarschijnlijk uren in de rij staan, mogelijk ’s nachts.” De regering waarschuwt dat mensen weinig kans krijgen om te zitten tijdens het wachten, “omdat de rij constant in beweging is.”

Volgens The Times wordt verwacht dat ruim 750.000 mensen een laatste eer aan de Britse koningin zullen willen bewijzen en dat wachttijden kunnen oplopen tot 20 uur. De kist is tijdens het publieke afscheid gesloten. Daarop ligt een bloemenkrans gemaakt van bloemen uit de tuin van Balmoral Castle, haar zomerresidentie. Ook ligt de koninklijke standaard, de vlag van de koningin, op de kist.

Op woensdag gaat de kist met Elizabeth, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed, naar Westminster Hall. Op de ochtend van de staatsbegrafenis wordt de kist in een processie naar Westminster Abbey gebracht.

Het lichaam van Elizabeth wordt na de plechtigheid overgebracht naar Windsor Castle. Haar man Philip ligt sinds zijn overlijden vorig jaar in de grafkelder van de St. George’s Chapel bij Windsor Castle. Samen worden zij na de uitvaartplechtigheid van Elizabeth naar de King George VI Memorial Chapel gebracht voor hun laatste rustplaats.