Us Weekly: prins Harry geschokt door reacties na achtervolging

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn “geschokt” door de veelal onverschillige reacties op hun “bijna catastrofale” achtervolging door New York. Dat zegt althans een insider tegen het Amerikaanse blad Us Weekly. “Ze houden vol dat hun verhaal absoluut niet overdreven was. Dat mensen iets anders zeggen is kwetsend en ongepast.”

De hertog en hertogin van Sussex meldden vorige week via hun woordvoerder dat zij twee uur lang werden achtervolgd door paparazzi. Het zou hebben geleid tot “meerdere bijna-aanrijdingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en agenten van de politie van New York”.

Sommige media trokken dat verhaal in twijfel, mede doordat de taxichauffeur die Harry en Meghan rondreed later zei dat het wel meeviel hoe gevaarlijk de rit was. Ook Eric Adams, de burgemeester van New York, zwakte het verhaal wat af. Hij achtte het “onwaarschijnlijk” dat de achtervolging twee uur duurde, omdat tien minuten al flink zou zijn in een drukke stad als New York. Wel vond hij het “roekeloos en onverantwoordelijk” van de betrokken fotografen.