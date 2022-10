Veel belangstelling voor Schots bezoek Charles en Camilla

Het bezoek van koning Charles en koningin-gemalin Camilla aan de kersverse Schotse stad Dunfermline trekt maandag veel belangstelling. Duizenden mensen hebben zich volgens Britse media achter dranghekken verzameld om een glimp op te vangen van het koningspaar.

Charles en Camilla bezoeken Dunfermline ter gelegenheid van de onlangs verkregen nieuwe status van stad. Later op de dag is het koppel in Edinburgh.

Het is de eerste officiële verplichting van de koning en zijn vrouw sinds de uitvaart van koningin Elizabeth op 19 september.